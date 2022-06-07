THY EuroLeague ekiplerinden Real Madrid'in tecrübeli koçu Pablo Laso, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirmiş ve spor dünyasını korkutmuştu. 54 yaşındaki İspanyol koç sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve iyi olduğunu belirtti.

Tecrübeli koç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Artık evimdeyim ve gayet iyi hissediyorum. Hayat, bana sadece bir uyarıda bulunduğu için şanslıyım. Doktorumun bana söylediği gibi beş gün öncesine göre daha iyiyim. Bir an önce geri dönme gücü ve isteğiyle…”







