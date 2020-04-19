Son zamanların en çok görülmekte olan hastalığı, kalp hastalıklarıdır. Kalp hastalıkları, dünyada ölüm sebepleri arasında ilk sırada bulunmaktadır. Toplumdaki kişilerin, artan yaş ortalaması ile birlikte, sigara tüketimi, hatalı beslenme alışkanlıkları, yüksek tansiyon rahatsızlıkları veya obezite, diyabet gibi birçoğu kontrol edilebilmekte olan faktörler, kalp damar hastalıklarının ana nedenlerini oluşturmaktadır.

Kalp damar tıkanıklığı nedir?

Kalbe oksijen açısından zengin bir biçimde kan götüren ve kalbi destekleyen atardamarda tıkanıklık meydana gelmesine, kalp damar tıkanıklığı denmektedir. Diğer ismi ile koroner arterler olarak bilinmekte olan bu damarlardaki tıkanıklık oluşumuna ise koroner arter rahatsızlığı denmektedir. Genelde damar duvarında bulunan iltihap oluşumu ve içinde kolesterol bulunan birikintiler, diğer adıyla aterosklerotik plaklar, koroner arter rahatsızlığından sorumlu olmaktadır.

Kalp damarları nasıl tıkanır?

Bedenimizdeki organlara kan akışı temin etmekle görevli olan damarların herhangi bir tanesi tıkanacak olursa ve organ beslenemez duruma gelir ise, bu duruma tıptaki ismi ile ateroskleroz, yani damar tıkanıklığı denmektedir.

Damar tıkanıklığı sorununun sebepleri arasında, günlük olarak egzersiz yapmama, aşırı hareketsizlik durumu, diyabet hastalığı, kilo problemleri, frengi hastalığı, psikolojik hastalıklar, gut hastalığı, aşırı yağlı besinlerin fazlaca tüketimi, sigara ve alkol tüketilmesi, demir eksikliği gösterilebilmektedir.

Kalp damar tıkanıklığı belirtileri nelerdir?

Kalp damar tıkanıklığında, kişide göğüs ağrısı, göğüste sıkışma ve baskı hissiyatı gibi semptomlar ortaya çıkmaktadır. Her zaman göğüs bölgesinde değil, sol kolda uyuşma olarak da belirtiler görülebilir. Bazen de, kalbin alt kısmındaki damar tıkandığı zaman, mide ağrısı biçiminde de şikayet meydana gelmektedir. Çok nadir olmakla birlikte, kişilerde karın ağrısı, sırt ağrısı biçiminde de şikayetler görülebilmektedir. Kişilerde görülen bu ağrıların ortak noktası, efor sarf eder iken artış görülmesi ve dinlenirken ağrıların yavaş bir biçimde ortadan kalkmasıdır.

Kalp damar tıkanıklığı nasıl anlaşılır?

Kalp damar tıkanıklığı rahatsızlığının tanısının konulabilmesi için, sağlık kuruluşlarında bulunan uzman doktorlar tarafından, türlü şikayetler ile gelen kişilere belli başlı testler uygulanmaktadır. Kalp damar tıkanıklığı hastalığından şüphe duyulduğunda veya hastalığın olma olasılığı düşünüldüğünde, kişilerden ilk önce istenen en mühim testlerden biri olan, kalp ritmi ve damar tıkanıklığı ile ilişkili bilgi veren EKG ( elektrokardiyogram) yapılmaktadır.

Sonrasında ise, kişinin muayenesi tamamlanıp, arkasından EKO (Ekokardiyografi) testi ile kalp anatomisi incelenir. Böylelikle, EKO ile yalnızca damar tıkanıklığıyla ilişkili değil, kalp kapakları ile kalbin delik olup olmaması durumu hakkında da bilgi verilmektedir. Bunlarla birlikte Efor testi de yapılmaktadır. Efor testi istirahat durumunda çekilen EKG’ nin, kalp biraz daha zorlanmış olarak çekilmesidir.

Kalp damar tıkanıklığı nedenleri nelerdir?

Kalp damar tıkanıklığı, tüm dünyada ve ülkemizde çok fazla şekilde ortaya çıkmakta ve ciddi sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Kalp damar tıkanıklığı, genel olarak ölümlerin en mühim sebeplerinden bir tanesidir. Kalp damar tıkanıklığının meydana gelmesinde, birçok etkenin etkisi vardır.

Bu etkenler arasında, tabii ki genetik etkenler, yaş durumu, cinsiyet ( erkeklerde daha çok görülür) olarak, daha sonra ortaya çıkan yüksek tansiyon (hipertansiyon), kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı, sigara tüketimi ve şişmanlık ( kişinin aşırı kilolu olması ) yer almaktadır.

Kalp damar tıkanıklığı tedavisi nasıl yapılır?

Özellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilen kalp damar tıkanıklığı, kişiyi kalp krizi vakasına kadar götürebilen, oldukça mühim bir hastalıktır. Kalp damar tıkanıklığı tedavisinde uygulanan tedavi yöntemleri şöyle sıralanabilir:

- Tıbbi Tedavi: Genelde kişinin damar yapısına girişimsel müdahale için gereksinim duyulmaması veya cerrahi ya da stent uygulamalarından yeterli yarar sağlanamayacağı durumlarda önerilmektedir.

-Balon ya da Stent: Bu tür bir müdahale, genellikle kişinin damar yapısı darlığının bu tedavi metoduna uygun olduğu ve yeterli fayda sağlanacağı durumlarda yapılmaktadır.

-Koroner Bypass: Koroner Bypass, dar olan bölgenin, daha ötesine kanı aktarmak amacıyla yapılan köprüleme uygulaması şeklinde olan, cerrahi bir tedavidir.