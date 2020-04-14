Tıbbi terimi taşikardi olarak geçen kalp çarpıntısı, farklı sebeplerle ortaya çıkabilmektedir. Özellikle stresli yaşam tarzında yaşayan birçok kişide kalp çarpıntısı problemi ile karşılaşılmaktadır. Peki, kalp çarpıntısı nasıl geçer? Kalp çarpıntısına iyi gelen; bitki, çay ve yiyecekler nelerdir? Sizler için kalp çarpıntısı hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarını detaylı bir biçimde derledik. İşte kalp çarpıntısını geçirmeye yardımcı olabilecek yöntemleri tüm detayları ile derledik. Kalp çarpıntısı kendi içerisinde farklı türlere ayrılmaktadır. Ancak genel anlamda dinlenme esnasında kalp atışının normalin üzerine çıkmasına çarpıntı adı verilmektedir. Kalp çarpıntısıyla beraber kişide; nefes darlığı, göğüs ağrısı ve baş dönmesi de görülebilmektedir. Tıbbi kaynaklara göre yetişkin bir bireyde dinlenme esnasında olabilecek maksimum kalp atışı 100’ü geçmemektedir. Bu limitin aşıldığı durumlar ise kalp çarpıntısı olarak nitelendirilmektedir.

Kalp çarpıntısına ne iyi gelir?

Nedeni bilinen ve bilinmeyen kalp çarpıntıları tıbbi yardım ile geçirilebilmektedir. Ancak bu probleme karşı hasta tarafından yapılabilecek bazı uygulamalar da bulunmaktadır. Bu uygulamaların başında gevşeme teknikleri yer almaktadır. Yoga ve meditasyon, son dönemlerde strese karşı etkili birer çözüm yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bu esnada yapılan nefes egzersizleri de kalbe oksijen iletimi desteleyerek çarpıntı problemlerini en aza indirgemektedir.

Yoga ve meditasyona benzer şekilde insanın ruhunu dinlendiren bazı aktiviteler de kalp çarpıntısına iyi gelmektedir. Bu sebeple belirli aralıklarla çarpıntı yaşayan kişilere açık havada yürüyüş yapmak ve mümkün olduğunca tatile çıkmak önerilmektedir.

Kalp çarpıntısı nasıl geçer?

Kalp çarpıntısını geçirmek için öncelikle buna neden olabilecek faktörlerin bulunması gerekmektedir. Bu bağlamda; tütün ürünleri, kafeinli içecekler ve bazı ilaçlar çarpıntıyı tetikleyen nedenler arasında gösterilmektedir. Bu ürünlerden olabildiğince uzak durarak çarpıntıların azaldığını görmek mümkündür. Ancak, çarpıntının kardiyolojik bir hastalıktan kaynaklandığı durumlarda bu önlemler işe yaramamaktadır.

Kalp çarpıntısı hissedildiği anlarda da bunu geçirebilmek için çeşitli faaliyetlerden destek alınabilmektedir. Bu bağlamda çarpıntı hissedince öksürmeye başlamak yapılabilecek ilk harekettir. Bunun dışında el ve yüzü soğuk su ile yıkamak ya da soğuk duş almak da kalp çarpıntısı geçirmeye yardımcı olmaktadır.

Kalp çarpıntısına iyi gelen bitkiler

Kalp çarpıntısı, bir kalp rahatsızlığı sebebiyle ortaya çıkmadıysa bazı bitki ve çaylarla giderilebilen bir rahatsızlıktır. Bu bağlamda çarpıntıya karşı kullanılabilecek tüm bitkisel ürünler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

Kedi Otu: Bu bitkinin en bilinen özelliği yatıştırıcı bir etkiye sahip olmasıdır. Bu bağlamda kedi otunu sıcak su ile demledikten sonra içmek, oluşan çarpıntıların hafiflemesine yardımcı olmaktadır.

Nane: Nane, soğuk algınlığı başta olmak üzere çoğu hastalığa karşı kullanılan bir bitkidir. Buna göre, nanenin günün herhangi bir öğününde tüketilmesi kalp çarpıntılarını gözle görülür bir biçimde azalttığı bilinmektedir.

Kekik: Kekik, kalp sağlığı konusunda mucizevi etkiler gösterebilen bir bitkidir. Günlük 1 tatlı kaşığı ölçekte kekik tüketmek çarpıntı da dahil olmak üzere tüm kalp rahatsızlıklarına destek vermektedir.

Kalp çarpıntısına iyi gelen çaylar

Kalp çarpıntısına; nane, kekik ve kedi otu gibi bitkiler dışında bazı çaylar da tiyi gelmektedir. Bu bağlamda çarpıntı yaşayan kişilere genellikle melisa ve lavanta çayları önerilmektedir. Melisa çayı, genellikle uyku problemi yaşayan kişiler için tavsiye edilen bir içecektir. Yatıştırıcı ve stresi azaltan bir etkisi olan bu çayın kalp çarpıntılarına iyi geldiği de gözlemlenmektedir. Özellikle depresyon sebebiyle ortaya çıkan çarpıntılar melisa çayı ile tedavi edilebilmektedir.

Lavanta yağı genellikle aromaterapi seanslarında kullanılmaktadır. Bu bitki hem yağ hem de çay olarak kullanıldığında sinirleri yatıştırıcı bir özellik göstermektedir. Bu bağlamda lavanta çayının düzenli kullanımının kalp çarpıntısını bir müddet sonra azalttığına dair yorumlar yapılmaktadır.

Kalp çarpıntısına iyi gelen yiyecekler

Kalp çarpıntısı, bunu yaşayan kişiler tarafından çoğunlukla rahatsız edici olarak tarif edilmektedir. Bu çarpıntı ile birlikte kişinin günlük yaşamındaki hareketleri yapmakta zorlandığı gözlemlenmektedir. Ancak bu rahatsızlığın geçici olması durumunda bazı yiyecek takviyeleri ile çarpıntının hafifletildiği kabul edilmektedir. Bu yiyeceklere verilen başlıca örnekler ise; patlıcan, maydanoz ve tarçın olarak sıralanmaktadır.

Patlıcan, toplumda sıklıkla tüketilen bir sebzedir. Özellikle sigarayı bırakmak üzere olan insanlar için de bir takviye kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ancak patlıcanın yaygın olarak bilinmeyen bir özelliği daha bulunmaktadır. Bu kapsamda, patlıcan aynı zamanda kalp çarpıntısı problemine karşı da kullanılabilmektedir. Ancak bu aşamada sebzenin kızartılmayarak, köz ya da zeytinyağlı olarak tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Maydanoz, insan sağlığı açısından oldukça faydalı bir besindir. Kalp çarpıntısını düşürmesi de bu faydalar arasında yer almaktadır. Çiğ olarak tüketilen ya da yemeklerin içerisine konulan maydanozla kalp çarpıntısını gidermek mümkün olmaktadır. Tarçın da patlıcan ve maydanoz kadar çarpıntı konusunda oldukça iddialı bir yiyecektir. Bu bağlamda tarçının kalp kaslarını uyararak, çarpıntıyı azalttığı bilinmektedir. Bu bağlamda tarçından faydalanmak isteyenlerin çubuk tarçını suda bekletmesi yeterli olmaktadır.

Kalp çarpıntısını tetikleyen faktörler nelerdir?

Kalp çarpıntısının altında çoğu zaman belirgin faktörler yer almaktadır. Bu faktörler ortadan kaldırılmadığı sürece çarpıntının boyutu ve buna bağlı oluşan diğer sağlık problemleri de artarak devam etmektedir. Oysaki çarpıntıyı tetikleyen faktörlerden uzak durmak da, kalp çarpıntısını geçirmek için izlenebilecek bir yöntemdir. Bu bağlamda çarpıntıyı tetikleyen yaygın faktörler, aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

- İş yaşamındaki yoğunluk ve stres

- Aşırı fiziksel aktivite yapmak

- Anksiyete

- Susuzluk

- Enfeksiyonel hastalıklar

- Alkol ve sigara

- Sınav stresi

- İlaç kullanımı