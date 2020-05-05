Kalou tokalaştı takımdan uzaklaştırıldı!

Hertha Berlin sosyal mesafe kuralına uymayan Salomon Kalou’ya atrenmanlardan ve maçlardan uzaklaştırma cezası verdi. 34 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, soyunma odasında arkadaşlarıyla tokalaştığı gerekçesiyle cezalandırıldığı açıklandı. Öte yandan Kalou’nun videodaki maaş indirimi eleştirilerine de kulüpten yanıt verildi, hesaplamadaki hatanın düzeltildiği, indirim kararını oyuncular dahil kulüpteki herkesin desteklediği belirtildi.