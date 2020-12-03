Kalitesiz sperm çocuk sahibi olmaya engel mi?

Erkeklerin beslenme alışkanlığı üreme sistemini yakından ilgilendirmekle beraber aynı zamanda gebelikte bebeğin kilosunu ve genlerini de derinden etkiliyor.

Yüksek yağ içeren yiyeceklerin tüketilmesi sonucunda bebeklerde diyabet belirtileri olan glukoz intoleransı ve insülin direnci görülüyor. Bu da bebeğin sağlığı için annenin olduğu kadar babanın da dikkat etmesi gerektiğini gösteriyor.

Diğer taraftan düşük sperm sayısı ya da sperm hareketliliği gebelik şansını da bir hayli düşürüyor. Sperm sayısını ve hareketliliğini, yaşam tarzı, stres ve kötü beslenme alışkanlığı son derece olumsuz etkiliyor.

Gebelik için 1 mililitre meni içerisinde ortalama 15 milyon, toplamda da yaklaşık 40 milyon civarında sperm olması gerekiyor. Bu sayılardan daha azında doğal yollardan gebelik mümkün olmamaktadır.

Beslenme sperm kalitesini artırabilir

Sperm kalitesini ve hareketliliğini arttırmanın yolu sadece beslenme alışkanlığını değiştirmek değil başlı başına yaşam tarzını değiştirmekten geçmektedir. Günlük hayatta yapılacak olan küçük değişikliklerin sperm kalitesi üzerinde önemli olumlu etkileri bulunmaktadır.

Sperm sağlığını yükselten gıdaları arka arkaya tüketmenin bir faydası yoktur. Bunun yerine düzenli ve sağlıklı bir beslenme programı uygulamak gerekmektedir.

İstiridye bilinen en güçlü afrodizyak doğal gıda olarak bilinmektedir. Ayrıca somon balığı ve kırmızı et de sperm kalitesini etkileyen et türleri arasında yer almaktadır. Kırmızı sebzeler ve meyveler, muz, keçiboynuzu, kabak ve ay çekirdeği gibi kuru yemişler, D vitamini açısından zengin mantar da sperm kalitesi için tüketilmesi önerilen gıdalar arasında yer almaktadır.

Yaşam tarzına dikkat edilmelidir

Düzenli beslenmenin dışında günlük hayatta da dikkat edilmesi gereken bazı önemli unsurlar bulunmaktadır. Beslenmenin yanı sıra düzenli olarak spor yapmak da son derece önemlidir. Ayrıca dar kıyafetlerden uzak durmak gerekmektedir. Alkol, sigara ve uyuşturucu kullanımı spermlerin DNA yapısını bozmaktadır. Bu nedenle sperm kalitesini önemli derecede düşürmektedir. Aşırı derecede radyasyona maruz kalmak, obezite, D vitamini, çinko ve selenyum eksikliği, enfeksiyonlar ve kanser tedavisi, sperm kalitesini düşüren unsurlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle düzenli beslenmenin yanı sıra günlük hayatta da değişiklik yapmak da son derece önemlidir.