League of Legends oyununa 2014 yılında katılan Kalista şampiyonu Gölge Adalar‘ın karanlık dehşetiyle yoğrulmuş olarak yeni sezonda da oyunun içerisinde yer alacak. Kalista karakterinin özellikleri, yapılan değişiklikler ve yeni Rün dizilimini öğrenmek için konumuza göz atabilirsiniz.

İntikam Mızrağı Kalista

İçi öfke ve öc hırsı ile dolu olan Kalista, Gölge Adalar'dan çıkıp hainleri ve hilekarları avlar. Bu ölümsüz ruh, intikam ateşi ile yatarken kendisine ihanet eden kişileri feryatlar içerisinde boğar. Kalista sadece kendisine ruhuyla ödeme yapacak kişileri seçer.

Kalista'nın gazabı oldukça güçlüdür. Bu gazaba maruz kalanların vay haline... Artık son dualarını etsinler. Kalisra oldukça acımasız, ruh söken ve soğuk bir katildir. Mızraklarını sapladığı hedef oracıkta can verir.

İntikam Mızrağı Kalista Oynanış Biçimi

2014 yılında League of Legends şampiyonlarının arasına katılan Kalista'nın yetenekleri saymakla bitmez. Üstün Denge pasif yeteneği ile hareket komutu verildiğinde normal saldırı iptal olmaz. Bunun yerine saldırı tamamlandıktan sonra fare ile tıklanan yöne doğru ilerler. Fakat rakip şampiyonun aksi yöne zıpladığında ise daha uzağa gider. Diğer yandan pasif olan bu yetenek diğer yeteneklerini de tetiklemektedir.

Delici skili, klavyeden Q yeteneği ise bir mızraktır. Bu mızrakla isabet ettiği ilk hedefe hasar verir. Böylece bir adet Ciğerini Sök yükü eklenir. Bu delici de Üstün Denge skilini tetikler. Klavyeden E yeteneği, Ciğerini Sök skili ise normal saldırılarla birlikte Delici ile fırlattığı mızrak, kısa bir süreliğine hedefe saplanır. Kullandığı rakip şampiyonun yavaşlamasını sağlar. Hedeften çıkartılan her mızrak için artan hasar verir. Mızrakların bekleme süresi yoktur.

Son olarak klavyeden R yeteneği Ecelin Çağrısı skili ise takım arkadaşının kendi yanında belirmesini sağlar. Rakipler hedef alamaz ve büyülerini devre dışı bırakır. Kalista’nın Ruh Damgası ile Ecelin Çağrısı bağlandığı takım arkadaşına yeni bir yetenek kazandırmaktadır. Bu yetenek ise dost şampiyonun hedeflenen bir yöne doğru atılarak, çarptığı rakipleri havaya savurur.

Son olarak klavyeden R yeteneği yani Ölümcül Dürtü skili ise herkesin bildiğinin aksine ani hasar patlaması değildir. Aksine işaretlenen rakip şampiyonunun üzerine ışınlanan bir yetenektir. Yanlış bir hedefe gidilmemesi gerekmektedir. Çünkü bu durum şampiyonun sonu olabilir.

İntikam Mızrağı Kalista S11 Rün Dizilimi

İntikam Mızrağı Kalista Şampiyonunun S11 yeni sezondaki rünleri aşağıdaki gibidir;

Hakimiyet

Keskin Sağanak

Kan Tadı

Gözyuvarı Koleksiyonu

Mükemmel Avcı

İsabet

Zafer

Efsane: Çeviklik yanı sıra;

+9 Saldırı Hızı

+10 Değişken Kuvvet

+5 Zırh

İntikam Mızrağı Kalista Yetenek Skilleri

Kalista şampiyonunun S11, yeni sezonda yetenek skileri dağılımına baktığımızda ise;

Delici: 3- 8- 10- 12- 13

Gözcü: 2- 14- 15- 17- 18

Ciğerini Sök: 1- 4- 5- 7- 9

Ecelin Çağrısı: 6- 11 -16

İntikam Mızrağı Kalista Counter Pickler

Kalista şampiyonunun zayıf olduğu karakterler ise;

Ashe

Caitlyn

Graves

Vayne

Quinn

İntikam Mızrağı Kalista Full Build S11 Eşya Dizilimi

Yeni sezonda Kalista şampiyonunun eşya dizilimi ise;

Sıçra: imleç doğrultusunda kısa bir mesafe kat etmesi,

Şifa: Hedeflenen dost şampiyonun can değerini 90 ile 345 arasında yenilemesi ve %30 hareket hızı vermesi.

Ölümsüz Kalkanyay - Can Simidi

Mahvolmuş Kralın Kılıcı - Özel pasif

Guinsoo'nun Hiddeti

Runaan'ın Kasırgası

Savaşçı Çizmeleri

Fani Hatıratı

İntikam Mızrağı Kalista Kostümleri

2014 yılından bu yana Kalista’nın pek çok kostümü bulunuyor. Bu sezonda da Kalista için yeni bir kostüm çıkacağı da söylenenler arasında.

Klasik Kostüm

Kanlı Ay Kostümü

Şampiyonlar Şampiyonu Kostümü

SKT T1 Kostümü