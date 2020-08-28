Siyah-Beyazlılar’ın forvetteki diğer adayı da bir Hırvat: Nikola Kalinic...32 yaşındaki oyuncu geçen sezonu Roma’da kiralık geçirdi. İtalyan ekibi satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Kalinic bu nedenle Atletico Madrid’e döndü ancak orada oynama şansı olmadığı için kalmak istemiyor. Yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları ile Hırvat yıldız arasında yapılan görüşmelerde 1.8 milyon Euro maaş ve bonuslar üzerinden anlaşma sağlandı. Beşiktaş şimdi Atletico Madrid’i ikna etmenin peşinde.

Fenerbahçe iddiası

İspanyol ekibi daha önce 32 yaşındaki golcünün bonservisini 7 milyon Euro olarak belirlemişti. Ancak Kalinic’in 1 yıllık sözleşmesinin kalmış olması ve oyuncunun ayrılmak istemesi nedeniyle bu rakamın çok daha altını kabul etmeleri muhtemel. İtalyan basınına göre ise Hırvat forvet ile Fenerbahçe de ilgileniyor. Çıkan haberlerde, Muriç’in Lazio’ya satılmasının ardından Sarı-Lacivertliler’in Kalinic için teklif yapacağı iddia edildi.





Süleyman Hatısaru