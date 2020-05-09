Kalidou Koulibaly yarışında lider Liverpool

Son yıllarda her transfer döneminin en ilgi çeken isimlerinden olan fakat Napoli'den bir türlü kopamayan Kalidou Koulibaly, bu transfer döneminde yeni bir maceraya atılabilir.

Napoli'den ayrılma ihtimali bulunan Koulibaly için Avrupa'nın birçok devi çalışmalarını sürdürse de Le10 Sport'a göre Liverpool bir adım önde olan taraf.

Oyuncunun Liverpool'a transfer olmak istediği belirtilse de Manchester United, Newcastle United, Real Madrid ve PSG de oyuncuya olan ilgilerini sürdürüyorlar.

Dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak görülen Koulibaly'nin Virgil van Dijk ile kusursuz bir stoper hattı oluşturması söz konusu.