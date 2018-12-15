Kalidou Koulibaly için çılgın transfer teklifi!

İtalya’da Napoli forması giyen Kalidou Koulibaly’nin peşine, İngiltere Premier Ligi’nin devlerinden Manchester United düştü.

Ada’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mirror’ın haberine göre United, Napoli ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegalli stoper için 670 milyon TL’yi gözden çıkardı. Kırmızı Şeytanlar’ın devre arasında 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışacağı ifade edildi.

​Bu sezon Mavi-Beyazlılar’da 21 maçta forma giyen Koulibaly, transferin gerçekleşmesi durumunda Liverpool’un, Southampton’dan 508 milyon TL’ye aldığı Van Dijk’i geçerek dünyanın en pahalı savunmacısı unvanını ele geçirecek.