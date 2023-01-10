Trabzonspor ’da dün hiçbir oyuncu gününde değildi ancak en büyük şoku, tartışmasız Uğurcan Çakır yaşadı. Alanyaspor ’un, kaleyi bulan her şutu gol olarak sonuçlandı. Efecan’ın ilk golünde top, Uğurcan’ın bacak arasından geçti. Ahmed Hassan’ın her iki golünde çaresiz kalan Trabzonspor’un kaptanı, Ferhat’ın direkten dönen vuruşunun devamında Eduardo’nun şutunu sadece izledi. Son darbeyi Yusuf Özdemir indirdi. Üst üste gelen gollerin ardından yıkılan Uğurcan Çakır, Trabzonspor kariyerinde 3.kez bir lig maçında kalesinde 5 gol gördü.