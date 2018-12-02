Kalelerde sıkıntı var

Zorlu derbinin bir diğer anahtar noktası kaleler olacak. Her iki takımın kalecisi de uluslararası anlamda deneyime sahip. Ancak hatalarıyla da bir anda maçın kaderini etkileyebilecek isimler.

Beşiktaş’ta Loris Karius, Liverpool’da Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hatayla hâlâ akıllarda ve son oynadığı Sarpsborg maçının anıları da taze. Fernando Muslera da geçen sezon Vodafone Park’ta 3-0 kaybettikleri derbide yaşadığı sıkıntıların anılarını taşıyor. 13 maçta 15 gol yiyen Muslera, yüzde 63’lük kurtarış yüzdesiyle oynuyor. Yüzde 78’le de topu başarılı oyuna sokma oranı mevcut.

Karius da Fenerbahçe derbisindeki başarılı oyunuyla akıllarda ve yüzde 73’lük kurtarış yüzdesine sahip.

Karius’a uyarı geldi

Beşiktaş’ta derbi öncesi teknik heyetten, kaleci Loris Karius’a özel uyarı geldi.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in, Sarpsborg deplasmanında kalesinde 2 gol gören ve ilk devre yaptığı basit hatalarla tepki toplayan Alman file bekçisine bir dizi uyarıda bulunduğu öğrenildi. Güneş’in karşılaşma içinde zaman zaman odaklanma problemi yaşayan Karius’tan maçın her saniyesinde oyunun içinde olmasını istediği ifade edildi.

Sarpsborg maçının ilk yarısında 2 gole engel olamayan Karius devre arasındaki uyarıların ardından toparlanmış ve ikinci devre yaptığı kritik kurtarışlarla 3-2’lik galibiyette büyük pay sahibi olmuştu.(Skorer)