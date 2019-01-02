Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’dan sürpriz bir hamle geldi. Sezon başında İngiliz devi Liverpool’dan 2 yıllığına kiralanan Loris Karius’un performansından memnun olmayan ve Tolga Zengin’i de kadroda düşünmeyen teknik direktör Şenol Güneş’in, yönetime Onur Kıvrak ismini verdiği öğrenildi. Yeni transferleri kampa yetiştirmek isteyen Siyah-Beyazlı yönetimin, Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 31 yaşındaki futbolcu için vakit kaybetmeden harekete geçtiği kaydedildi.

Aceleci davranmıyorlar

Beşiktaşlı yöneticiler, ilk olarak tecrübeli eldivenin menaceri Engin Kırkpınar ile temas kurdu. Başarılı eldivenin, eski hocası Şenol Güneş ile yeniden çalışmak istediği ve bu nedenle Kara Kartal’dan gelecek olası bir teklife sıcak bakabileceği vurgulandı. Ancak Siyah-Beyazlı yönetim, Onur’un, alacaklarına karşılık sözleşme feshi durumu olması nedeniyle bu transferde aceleci davranmıyor.

Orhan Yıldırım

Bu haberi de okudular Beşiktaş'ta 5 ismin bileti kesildi