Kalede görev Harun Tekin'in

Ersun Yanal, ilk maçta eldivenleri Harun Tekin’e vermiş, başarılı file bekçisi müthiş bir penaltı kurtarışına imza atmıştı. Harun’un Rusya’daki mücadelede de ilk 11’de olacağı öğrenildi.

19 Şubat 2019, Salı 06:24
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Kalede görev Harun Tekin'in

Fenerbahçe’nin güzel bir oyunma 1-0 kazandığı Zenit mücadelesinde galibiyetin mimarlarından biri, sürpriz bir şekilde maça 11’de başlayan Harun Tekin olmuştu. 29 yaşındaki file bekçisi, Rus ekibinin 44. dakikada Robert Mak ile kullandığı penaltı atışını müthiş bir şekilde kurtararak gole izin vermedi.

Harun’un Konya karşısında da görev yapabileceği öne sürülmüştü ancak o karşılaşmada eldivenler Volkan Demirel’in oldu. Ersun Yanal’ın, perşembe günü Zenit ile bu kez Rusya’da oynanacak rövanşta yeniden Harun’u sahaya süreceği öğrenildi. Zorlu geçmesi beklenen karşılaşmada başarılı file bekçisine yine çok iş düşebilir.

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