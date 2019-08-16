Kaleciye bonservis yok

Burak gibi Karius’un da ligin ilk 3 haftasını kaçırması bekleniyor. Eldivenler ilk maçta Utku Yuvakuran’da olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın genç file bekçisine güveni tam ancak diğer taraftan da tecrübeli bir kaleci transferinin şart olduğunu Başkan Fikret Orman’a iletti. Yönetim, listedeki isimlerden önceliği Volkan Babacan ile Sinan Bolat’a veriş durumda. Başakşehir’de eldivenleri Merk Günok’a kaptıran Volkan, Bursaspor’un başarılı kalecisi Muhammed Şengezer de transfer edilirse kulübünden ayrılacak. Bu konuyu Başakşehir Yönetimi’ne de ileten ve kendisine kolaylık gösterilmesini isteyen Volkan, Beşiktaş ile temasta.

1 yılı kaldı

Siyah-Beyazlı kulübün kurmayları bir yandan da Sinan Bolat’la görüşüyor. Gurbetçi kalecinin Belçika ekibi Royal Antwerp ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Beşiktaş iki kaleciden de bonservis problemlerini çözmelerini istedi. Yönetim, yapılacak kaleci transferinde kesinlikle bonservis bedeli ödemek istemiyor.