Doping yaptığı gerekçesiyle 9 ay futboldan men edilen ve geçtiğimiz senenin son döneminde sahalara geri dönen Ajax'ın kalecisi Andre Onana, gelecek sezon kariyerine İtalya'da devam edecek. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki file bekçisi, dün Milano'ya geldi ve Serie A'nın son şampiyonu İnter tarafından sağlık kontrollerinden geçirildi. Onana'nın resmi sözleşmeyi imzalaması ve 2022-23 sezonuyla birlikte İnter'in kalesine geçmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.