Kaleci fabrikası Trabzonspor! '1 numara' farkı...

Trabzonspor , yakın dönemde kalesini koruyan isimlerin başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Hatırlanacağı üzere 2000'li yılların başında Milosevski, Michael Petkovic ve Jefferson gibi isimler Karadeniz devinin 1 numarasıydı.

İlerleyen dönemde ise kaleciler altyapıdan çıkmaya başladı. Bu furyanın ilk ismi Tolga Zengin oldu. Uzun yıllar Trabzonspor kalesini koruyan Tolga Zengin, çok kritik maçlarda çok önemli performanslar sergiledi, alınan puanlarda başrol oynayan isimlerin başında geldi.

Ocak 2008'de henüz 20 yaşında 700 bin Euro bonservisle kadroya katılan Onur Recep Kıvrak da yakın dönemin en gözde isimlerinden. Hatırlanacağı üzere; Tony Sylva gibi önemli bir kaleciyi de arkasında bırakarak eldivenleri eline geçiren Onur, yeteneklerini sergileme fırsatını bulmuş, Süper Lig'de arka arkaya 15 maç oynadıktan sonra A Milli Takım'ın kapılarının kendisine ardına kadar açılmasına sebep olmuştu.

Devam eden süreçte Fırtına, yoluna Onur-Tolga ikilisiyle devam etti. İki kaleci de zaman zaman ağır sakatlıklar yaşasa da diğeri hep forma giyemeyenin yerini doldurdu. Ağustos 2013'te Tolga Zengin, ayrılık kararı alıp Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş 'a 2 milyon 750 bin Euro bonservisle gitti.

Uzun süre Bordo Mavililer'in as kalecisi olan Onur Recep Kıvrak, 2017/2018'de kadro dışı kaldı, ardından Trabzonspor'dan ayrıldı. Başka bir kulüpte oynamayan yıldız eldiven, 20 yaşında geldiği Karadeniz devinde 31 yaşında futbol kariyerini noktaladı.

Onur Kıvrak kadro dışı bırakıldıktan sonra eldivenleri takan Uğurcan Çakır, istatistiklere bakıldığında tecrübeli kaleciye fark attı. Sergilediği performansla göz dolduran genç eldiven, Trabzonspor'un yeni 1 numarası oldu.

Ortaya koyduğu futbol ile Onur’u aratmayan genç kaleci, forma mücadelesinde olduğu Esteban’ı da geride bıraktı. Trabzonspor kalesini devraldığı ilk günden bu yana başarılı performansıyla fark yaratan ve her sezon transferin gözde ismi haline gelen Uğurcan Çakır, A Milli Takım'ın da 1. kalecisi oldu.

Uğurcan'ın bazı dönemler sakatlık yaşamasıyla kalede Arda Akbulut ve Kağan Moradaoğlu gibi isimler de yer aldı. İki kaleci de formayı aldıklarında oldukça başarılı bir performans sergileyerek altyapının gururu oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi olan Trabzonspor'un 19 yaşındaki kalecisi Kağan Moradaoğlu, tam burslu olarak da Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

Fırtına'ya kritik Galatasaray maçı öncesi kötü haber kaleci Uğurcan'dan geldi. Son idmanda sakatlık geçiren yıldız eldivenin dev müsabakayı kaçırdı. Uğurcan'ın yerine kaleyi koruyan Taha Tepe kendisine düşen görevi layıkıyla yaptı. Ağustos 2020'de 300 bin Euro bedelle Altınordu'dan transfer edilen, İlk Süper Lig maçında iyi bir oyun ortaya koyan 21 yaşındaki Taha, futbolseverlerden tam not aldı.

Adeta bir kalecisi fabrikası olan Trabzonspor'da son dönemde 1 numarayı kim alsa fark yaratıyor. Bir parantez de altyapı hocalarına, şans veren teknik adamlara... Fırtına'nın ilerleyen dönemlerde yepyeni isimlerin Türk futboluna sunacak olması da sürpriz olmasa gerek.

Kaan Karahan