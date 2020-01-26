‘Kalbimiz sizinle’

Bordo-Mavili futbolcular, Elazığ’da gerçekleşen deprem sonrasında sosyal medya hesaplarından şu paylaşımları yaptı:

26 Ocak 2020, Pazar 06:01 Son Güncelleme:
- A +
‘Kalbimiz sizinle’

JOSE SOSA: Kalbimiz de, dualarımız da sizinle

ABDÜLKADİR PARMAK: Sivrice merkezli yaşanan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

ABDÜLKADİR ÖMÜR: Elazığ’da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin.

UĞURCAN ÇAKIR: Elazığ’da meydana gelen depremden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

BİLAL BAŞACIKOĞLU: Geçmiş olsun Elazığ. Kalbimiz de, dualarımız da sizinle.

ABDURRAHİM DURSUN: 6.5 şiddetindeki depremden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

SERKAN ASAN: Tüm halkımıza geçmiş olsun.

HüSEYİN TÜRKMEN: dün gece Elazığ Sivrice merkezli meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yaralı ve enkaz altında kalanlara Allah yardım eylesin. Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diliyorum. ülkemizin başı sağolsun


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...