‘Kalbimiz sizinle’

JOSE SOSA: Kalbimiz de, dualarımız da sizinle

ABDÜLKADİR PARMAK: Sivrice merkezli yaşanan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

ABDÜLKADİR ÖMÜR: Elazığ’da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin.

UĞURCAN ÇAKIR: Elazığ’da meydana gelen depremden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

BİLAL BAŞACIKOĞLU: Geçmiş olsun Elazığ. Kalbimiz de, dualarımız da sizinle.

ABDURRAHİM DURSUN: 6.5 şiddetindeki depremden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

SERKAN ASAN: Tüm halkımıza geçmiş olsun.

HüSEYİN TÜRKMEN: dün gece Elazığ Sivrice merkezli meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yaralı ve enkaz altında kalanlara Allah yardım eylesin. Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diliyorum. ülkemizin başı sağolsun



