Beşiktaş’ta İspanyol stoper Victor Ruiz’in mart, nisan, mayıs aylarındaki ödemelerini almadığı gerekçesiyle kulübe ihtar çekip ardından sözleşmesini feshetmesi sonrası kulüp hukuki yollara başvurulacağını açıklamıştı. Loris Karius’un ardından Victor Ruiz’in takımdan ayrılmasıyla birlikte gözler Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a çevrildi. Pazar akşamı Fenerbahçe’yle kritik bir derbiye çıkacak olan Kara Kartal’da Sergen hoca, bu durumu çok fazla problem etmiyor ve takımını zorlu karşılaşmaya motive etmeye çalışıyor. Bu bölgede elinde Vida, Roco ve Erdoğan bulunan Yalçın, gerekli gördüğü durumda Necip’i de stoperde oynatabilir.

Rakibi analiz ediyor…

Ligin bitimine 2 hafta kala takımdan ayrılan Ruiz’in yokluğunu, "Giden gider, kalan sağlar bizimdir. Elimde oynatacağım adamlar var" şeklinde yorumlayan tecrübeli çalıştırıcı, kadrodaki isimlerin de Ruiz’in gidişine odaklanmamasını ve derbiyi düşünmesini istiyor. Kurmaylarıyla birlikte ezeli rakibin tüm zayıf ve güçlü yönlerini masaya yatıran Sergen hoca, buna göre de kafasındaki oyun planını belirleyecek. 57 puanla 1 puan önündeki Sivaspor’un, Gençlerbirliği karşısında puan kaybı yaşamasını umut eden deneyimli çalıştırıcı, derbiyi kazanarak hem üçüncülük koltuğunu almak hem de Şampiyonlar Ligi’ne gidiş bileti iddiasını son haftaya taşımak istiyor.