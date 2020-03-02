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Kalan haftalarda takımın başında kim olacak? Fenerbahçe'de büyük sürpriz!

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılması sonasında kalan haftalarda takımın başında olması için sürpriz bir isim gündeme geldi.

02 Mart 2020, Pazartesi 08:57 Son Güncelleme:
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Kalan haftalarda takımın başında kim olacak? Fenerbahçe'de büyük sürpriz!

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, sezonun kalan bölümü için yönetimin takımın başına getirmeyi düşündüğü ilk isim... Sarı-lacivertlilere sürpriz bir şekilde transfer olan, sezon sonunda ise futbolu bırakmasına kesin gözüyle bakılan 39 yaşındaki futbolcunun kalan haftalarda takıma antrenör-futbolcu olarak hizmet etmesi gündemde. Sezon sonunda ise görevi yeni teknik direktöre bırakacak olan Emre'nin idari kadroda görev alarak Fenerbahçe bünyesinde kalmaya devam edeceği gelen bilgiler arasında. 

Kaynak: Sabah

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