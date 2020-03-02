Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, sezonun kalan bölümü için yönetimin takımın başına getirmeyi düşündüğü ilk isim... Sarı-lacivertlilere sürpriz bir şekilde transfer olan, sezon sonunda ise futbolu bırakmasına kesin gözüyle bakılan 39 yaşındaki futbolcunun kalan haftalarda takıma antrenör-futbolcu olarak hizmet etmesi gündemde. Sezon sonunda ise görevi yeni teknik direktöre bırakacak olan Emre'nin idari kadroda görev alarak Fenerbahçe bünyesinde kalmaya devam edeceği gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Sabah