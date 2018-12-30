Milan ve Real Madrid'in eski futbolcularından Ricardo Kaka, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında çok konuşulacak bir çıkış yaptı.

2007 yılında Ballon d'Or ödülünü müzesine götüren Brezilyalı eski futbolcu, SporTV kanalında yayınlanan Grande Circulo programında bekaretiyle ilgili daha önce yapmış olduğu bir açıklamadan ötürü pişman olduğunu ifade etti.

Sosyetik güzel Caroline Celico ile 2005'te dünya evine girdikten sonra evlenen kadar bakir kaldığını söyleyen Kaka, bundan duyduğu pişmanlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Şu an çok farklı davranırdım. Sosyal medya sayesinde pek çok insana dokunma şansınız oluyor. Dolayısıyla bazı konular mahrem kalmalı. Evlenme şeklimden ötürü pişmanlık duymuyorum ama bunu kendime saklamalıydım diye düşünüyorum.

Bugün olsa şakalara konu olmamak için bekaretim hakkında konuşmazdım. Bunun gerekli bir şey olduğunu düşünmüyorum."

Kaka, çocukluk aşkı olan Celico'dan 2015 yılında ani bir şekilde boşanmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler