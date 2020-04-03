Brezilya'nın unutulmaz futbolcularından Kaka kariyeriyle ilgili itiraflarda bulunurken 2005 yılında Türkiye'de oynanan ve tarihi bir maç sonunda kaybettikleri Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili de konuştu.

Futbol kariyerinin en güzel yıllarını Milan'da geçirdiğini ifade eden Brezilyalı efsane, "Milan'da hem yılın futbolcusu seçildim hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazandım bu anlar benim için çok özeldi" dedi.

Futbol kariyerinin en kötü anısını İstanbul'da oynadıkları Şampiyonlar Ligi finali olarak gösteren Kaka birlikte oynadığı en iyi futbolcular içinde Ronaldıo ve Ronaldinho cevabını verdi.

(beIN Sports)



