Kaka futbola mı dönüyor?

Brezilya Milli Takımı ve Milan'ın efsane yıldızlarından Kaka, 36 yaşındaki futbola dönmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl Orlando City formasıyla futbola veda eden Kaka, Milan'da forma giydiği dönemde kulübün sahibi olan Silvio Berlusconi'nin Serie C'deki takımı Monza tarafından kadroya katılmak isteniyor.

6 yıl Milan forması giyen ve 2007 yılında Ballın d'Or kazanma başarısı gösteren Kaka, Milano ekibiyle 1 şampiyonluk ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu kazanmıştı. 2009 yılında Real Madrid'e transfer olan Kaka, 1 La Liga şampiyonluğu kazanmasına karşın, Madrid'de beklenilen performansı gösterememiş ve 2013 yılında yeniden Milan'a dönmüştü. Daha sonra kısa bir süre Sao Paulo'da forma giyen Kaka, 2014 yılında MLS ekibi Orlando City'ye transfer olmuş ve 2017 yılında futbola noktayı koymuştu. Kaka, Brezilya Milli Takımıyla 92 maça çıkarken, 2002 yılında Dünya Kupası, 2005 ve 2009 yıllarında ise Konfederasyon Kupası'nı kazanmıştı.