Sportif direktör Thomas Hengen, "Biz Hikmet Çiftçi gibi oyuncularla çalışmaya devam etmek istiyoruz ama ekonomik meseleleri de hesaba katmamız gerekiyor" açıklamasını yaparken, gurbetçi oyuncunun menajeri Berater Nassimi Touhiri ise "Yapılan teklif Hikmet için çok az" dedi.

BILD'te yer alan habere göre bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu Hikmet Çiftçi, kulübü Kaiserslautern'e öncelik tanımak istiyor. Alman ekibinin sportif direktörü Thomas Hengen ise Hikmet Çiftçi'nin yeteneklerine ihtiyaçları olduğunu ancak ekonomik olarak hesap da yapmaları gerektiğini belirterek bir teklif sunduklarını söyledi.

Lukas Podolski'ye de danışmanlık yapan Berater Nassim Touhiri ise oyuncusunun kendisinden ilk teması Kaiserslautern ile kurmasını istediğini dile getirerek, "Eğer Kaiserslautern gerçekten Hikmet'i tutmak istiyorsa, teklif edilen rakam çok az. Bu istek, Hikmet'in maaşına da yansıtılmalıdır. Hikmet, Kaiserslautern'in en zor döneminde Betzenberg'e geldi, o dönemde çok paradan vazgeçti ama her zaman kulüp için kendini feda etti ve yükselişte rol oynadı. Hikmet'in serbest transfer hakkı olmasına ve ilgilenen taraflar olmasına rağmen, tatile çıkmadan önce bana ilk temasın Kaiserslautern ile kurulması gerektiğini söyledi. Ama bu şartlar çok düşük" şeklinde konuştu.

Milli takıma yükselen Salih Özcan ile aynı altyapıyı FC Köln'de alan Hikmet Çiftçi'nin de ilerleyen yıllarda ay-yıldızlı ekipte aday kadroya çağrılması bekleniyor.