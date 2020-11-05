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Kaiserslautern, Hikmet Çiftçi'nin Türkiye'yi seçtiğini unuttu!

Almanya 3'üncü Ligi'nde yer alan ve Türkiye U21 milli futbolcusu Hikmet Çiftçi'nin formasını giydiği Kaiserslautern, kurallara uymadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

05 Kasım 2020, Perşembe 19:42 Son Güncelleme:
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Kaiserslautern, Hikmet Çiftçi'nin Türkiye'yi seçtiğini unuttu!

Almanya 3'üncü Lig'de geçtiğimiz ay oynanan Wiesbaden - Kaiserslautern müsabakasında deplasman ekibi, "En az 4 Alman U23 futbolcusu kadroda bulundurma" kuralına aykırılık nedeniyle 4 bin Euro'luk para cezası aldı.

Almanya Futbol Federasyonu'ndan (DFB) yapılan açıklamada, Hikmet Çiftçi'nin Almanya Milli Takımı'nı değil, Türkiye A Milli Takımı'nı seçtiği hatırlatılırken, Çiftçi'nin haricinde ise yalnızca 3 Almanya U23 futbolcusunun Kaiserslaturen kadrosunda yer aldığı kaydedildi. İlk olarak puan silme cezasıyla karşı karşıya kalan Kaiserslaturen Kulübü, sonrasında 4 bin Euro'luk para cezasına çarptırıldı.

DHA

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