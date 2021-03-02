Kai'sa Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Adc Kai'sa İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
League of Legends, şampiyonları arasında en popülerlerinden biri olan Kai'Sa, son zamanlarda, yapılan K/DA grubuyla da oldukça dikkat çekmektedir. Hiçliğin Kızı olarak adlandırılan Kai'Sa, S11’de oldukça fazla değişin göstermiştir. Kai'Sa üzerindeki değişiklikler ve Rün rehberi için haberimizi okumanız yeterli. League of Legends'a dair tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
League of Legends, şampiyonları arasında en popülerlerinden biri olan Kai'Sa, son zamanlarda, yapılan K/DA grubuyla da oldukça dikkat çekmektedir. Hiçliğin Kızı olarak adlandırılan Kai'Sa, S11’de oldukça fazla değişin göstermiştir. Kai'Sa üzerindeki değişiklikler ve Rün rehberi için konumuzu inceleyebilirsiniz.
Hiçlik'in Kızı Kai'Sa
Kai'Sa, yırtıcılar arasında hayatta kalabilmek için kendisi de yırtıcı oldu. Daha çocukken Hiçlik'in eline düşmüş ve sadece kendi azmi sayesinde hayatta kalmayı başarmıştır. Yaşadıkları onu güçlendirmiş ve ölümcül bir avcıya dönüştürmüştür.
Kimileri için Kai'Sa, dünya gözüyle görmek istemeyecekleri bir geleceğin habercisidir. Hiçlik içerisinde zor bir yaşama sürüklenmiş olan şampiyon, eninde sonun bir seçim yapmak zorunda kalacaktır. Ya onu bir canavar gibi gören ölümlüleri affedecek ya da her şeyi bir kenara bırakıp unutarak Hiçlik'in kendisini tüketmesine izin verecektir.
Hiçlik'in Kızı Kai'Sa Oynanış Biçimi
Kai'Sa şampiyonunun normal saldırısı, rakiplerini etkilemektedir. Bu pasif saldırı etkileri patlayıp rakibe ani hasar verir. Bunun yanı sıra her vuruşunda rakibe giderek artan ilave bir büyü hasarı vermektedir. Pasif saldırının önemli noktası ise marketten alınan eşyalarla güçlenmesidir.
İcathia Yaylımı adı verilen klavyeden Q yeteneği basit saldırılardan sonra en fazla hasar veren saldırıdır. Kai'Sa çevresindeki rakip şampiyonlara eşit olarak dağılan bir füze kümesi gönderir. Fakat burada önemli olan çevresindeki rakiplerin sayıdır. Ne kadar fazla rakip şampiyon varsa çevresinde füze o kadar fazla dağılır.
Hiçlik Topu klavyeden W yeteneği ile isabet ettiği ilk rakibi açığa çıkararak ona hasar vermektedir. Eğer şampiyon yettiği kadar yetenek gücü biriktirmiş ise bu yetenek daha fazla hasar vermektedir. Topun rakip şampiyona isabet etmesi durumunda yeteneğin bekleme süresinin bir kısmı geri veriliyor.
Klavyeden E yeteneği yani Gücün Sınırı skili ile de Kai'Sa, belli bir süre güç toplayarak hareket hızını artırıyor. Fakat bu esnada basit saldırı yapamıyor. Yapılan saldırılar ise bu skilin bekleme süresini azaltıyor.
Son olarak klavyeden R yeteneği yani Ölümcül Dürtü skili ise herkesin bildiğinin aksine ani hasar patlaması değildir. Aksine işaretlenen rakip şampiyonunun üzerine ışınlanan bir yetenektir. Yanlış bir hedefe gidilmemesi gerekmektedir. Çünkü bu durum şampiyonun sonu olabilir.
Hiçlik'in Kızı Kai'Sa S11 Rün Dizilimi
Bir ADC karakteri olan Kai'Sa’nın S11 yeni sezondaki rünleri aşağıdaki gibidir;
Hakimiyet
Keskin Sağanak
Kan Tadı
Gözyuvarı Koleksiyonu
Açgözlü Avcı
İsabet
Efsane: Kan
Pratik Zeka'nın yanı sıra;
+9 Saldırı Hızı
+10 Değişken Kuvvet
+5 Zırh
Hiçlik'in Kızı Kai'Sa Yetenek Skilleri
Popüler şampiyon Kai'Sa'nın yetenek skillerine baktığımızda ise yeni sezonda;
Icahtia Yaylımı: 1- 4- 5- 7- 9
Hiçlik Topu: 2- 14- 15- 17- 18
Gücün Sınırı: 3- 8- 10- 12- 13
Ölümcül Dürtü: 6- 11- 16
Hiçlik'in Kızı Kai'Sa Counter
Kai'Sa her ne kadar güçlü bir şampiyon olsa da karşısına gelen bazı rakiplere karşı tökezleyebilmektedir. Kai'Sa şampiyonuna karşı güçlü olan rakipler ise;
Ezreal
Ashe
Draven
Caitlyn
Tristana
Sivir
Hiçlik'in Kızı Kai'Sa Full Build S11 Eşya Dizilimi
Yeni sezonda Kai'Sa eşya dizilimi ise;
Sıçra: imleç doğrultusunda kısa bir mesafe kat etmesi,
Şifa: Hedeflenen dost şampiyonun can değerini 90 ile 345 arasında yenilemesi ve %30 hareket hızı vermesi.
Muramana - Özel Pasif
Rüzgarın Hiddeti
Guinsoo'nun Hiddeti
Ebedi Kılıç
Savaşçı Çizmeleri
Runaan'ın Kasırgası
Hiçlik'in Kızı Kai'Sa Kostümleri
Kai'Sa şampiyonunun da farklı kostümleri bulunmaktadır. Bunlar;
Klasik Kostümü
Çelik Melek Kostümü
K/DA (Popstar) Kostümü
Son sezonda gelecek olan K/DA (More) Kostümü