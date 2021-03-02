League of Legends, şampiyonları arasında en popülerlerinden biri olan Kai'Sa, son zamanlarda, yapılan K/DA grubuyla da oldukça dikkat çekmektedir. Hiçliğin Kızı olarak adlandırılan Kai'Sa, S11’de oldukça fazla değişin göstermiştir. Kai'Sa üzerindeki değişiklikler ve Rün rehberi için konumuzu inceleyebilirsiniz.

Hiçlik'in Kızı Kai'Sa

Kai'Sa, yırtıcılar arasında hayatta kalabilmek için kendisi de yırtıcı oldu. Daha çocukken Hiçlik'in eline düşmüş ve sadece kendi azmi sayesinde hayatta kalmayı başarmıştır. Yaşadıkları onu güçlendirmiş ve ölümcül bir avcıya dönüştürmüştür.

Kimileri için Kai'Sa, dünya gözüyle görmek istemeyecekleri bir geleceğin habercisidir. Hiçlik içerisinde zor bir yaşama sürüklenmiş olan şampiyon, eninde sonun bir seçim yapmak zorunda kalacaktır. Ya onu bir canavar gibi gören ölümlüleri affedecek ya da her şeyi bir kenara bırakıp unutarak Hiçlik'in kendisini tüketmesine izin verecektir.

Hiçlik'in Kızı Kai'Sa Oynanış Biçimi

Kai'Sa şampiyonunun normal saldırısı, rakiplerini etkilemektedir. Bu pasif saldırı etkileri patlayıp rakibe ani hasar verir. Bunun yanı sıra her vuruşunda rakibe giderek artan ilave bir büyü hasarı vermektedir. Pasif saldırının önemli noktası ise marketten alınan eşyalarla güçlenmesidir.

İcathia Yaylımı adı verilen klavyeden Q yeteneği basit saldırılardan sonra en fazla hasar veren saldırıdır. Kai'Sa çevresindeki rakip şampiyonlara eşit olarak dağılan bir füze kümesi gönderir. Fakat burada önemli olan çevresindeki rakiplerin sayıdır. Ne kadar fazla rakip şampiyon varsa çevresinde füze o kadar fazla dağılır.

Hiçlik Topu klavyeden W yeteneği ile isabet ettiği ilk rakibi açığa çıkararak ona hasar vermektedir. Eğer şampiyon yettiği kadar yetenek gücü biriktirmiş ise bu yetenek daha fazla hasar vermektedir. Topun rakip şampiyona isabet etmesi durumunda yeteneğin bekleme süresinin bir kısmı geri veriliyor.

Klavyeden E yeteneği yani Gücün Sınırı skili ile de Kai'Sa, belli bir süre güç toplayarak hareket hızını artırıyor. Fakat bu esnada basit saldırı yapamıyor. Yapılan saldırılar ise bu skilin bekleme süresini azaltıyor.

Son olarak klavyeden R yeteneği yani Ölümcül Dürtü skili ise herkesin bildiğinin aksine ani hasar patlaması değildir. Aksine işaretlenen rakip şampiyonunun üzerine ışınlanan bir yetenektir. Yanlış bir hedefe gidilmemesi gerekmektedir. Çünkü bu durum şampiyonun sonu olabilir.

Hiçlik'in Kızı Kai'Sa S11 Rün Dizilimi

Bir ADC karakteri olan Kai'Sa’nın S11 yeni sezondaki rünleri aşağıdaki gibidir;

Hakimiyet

Keskin Sağanak

Kan Tadı

Gözyuvarı Koleksiyonu

Açgözlü Avcı

İsabet

Efsane: Kan

Pratik Zeka'nın yanı sıra;

+9 Saldırı Hızı

+10 Değişken Kuvvet

+5 Zırh

Hiçlik'in Kızı Kai'Sa Yetenek Skilleri

Popüler şampiyon Kai'Sa'nın yetenek skillerine baktığımızda ise yeni sezonda;

Icahtia Yaylımı: 1- 4- 5- 7- 9

Hiçlik Topu: 2- 14- 15- 17- 18

Gücün Sınırı: 3- 8- 10- 12- 13

Ölümcül Dürtü: 6- 11- 16

Hiçlik'in Kızı Kai'Sa Counter

Kai'Sa her ne kadar güçlü bir şampiyon olsa da karşısına gelen bazı rakiplere karşı tökezleyebilmektedir. Kai'Sa şampiyonuna karşı güçlü olan rakipler ise;

Ezreal

Ashe

Draven

Caitlyn

Tristana

Sivir

Hiçlik'in Kızı Kai'Sa Full Build S11 Eşya Dizilimi

Yeni sezonda Kai'Sa eşya dizilimi ise;

Sıçra: imleç doğrultusunda kısa bir mesafe kat etmesi,

Şifa: Hedeflenen dost şampiyonun can değerini 90 ile 345 arasında yenilemesi ve %30 hareket hızı vermesi.

Muramana - Özel Pasif

Rüzgarın Hiddeti

Guinsoo'nun Hiddeti

Ebedi Kılıç

Savaşçı Çizmeleri

Runaan'ın Kasırgası

Hiçlik'in Kızı Kai'Sa Kostümleri

Kai'Sa şampiyonunun da farklı kostümleri bulunmaktadır. Bunlar;

Klasik Kostümü

Çelik Melek Kostümü

K/DA (Popstar) Kostümü

Son sezonda gelecek olan K/DA (More) Kostümü