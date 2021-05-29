Chelsea'nin Alman oyuncusu Kai Havertz, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City karşısında gol atan oyuncu oldu. 1999 doğumlu oyuncu böylece kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi golü atarken bu gol takımına kupayı getirdi. Şampiyonlar Ligi'nden en son İlkay Gündoğan ilk golünü finalde atmıştı. 2012 yılındaki o finalde Bayern Münih, B. Dortmund'u 2-1 yenmişti