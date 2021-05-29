Kai Havertz'ten tarihi gol! İlk Şampiyonlar Ligi golü ama finalde...
Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile karşılaşırken tek golü Kai Havertz attı. 1999 doğumlu Alman oyuncu böylece kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi golü attı ancak bu gol kupayı getirdi
Chelsea'nin Alman oyuncusu Kai Havertz, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City karşısında gol atan oyuncu oldu. 1999 doğumlu oyuncu böylece kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi golü atarken bu gol takımına kupayı getirdi. Şampiyonlar Ligi'nden en son İlkay Gündoğan ilk golünü finalde atmıştı. 2012 yılındaki o finalde Bayern Münih, B. Dortmund'u 2-1 yenmişti