Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2'nci Kademe ve 14 yaş altı oryantiring yarışları, 2 bin 150 sporcunun katılımıyla Kahramanmaraş'ta yapıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada yanlışlıkla bir evin bahçesine giren sporcuyu 'hırsız' zanneden ev sahibi polisten yardım istedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Dulkadiroğlu Belediyesi'nin katkılarıyla Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından gerçekleştirilen şampiyonaya 48 ilden 125 spor kulübünden 2 bin 150 sporcu katıldı. Dün Kapıçam Tabiat Parkı'nda başlayan yarışların ikinci ayağı olan şehir merkezindeki tarihi mekanların da bulunduğu cadde ve sokaklarda yapıldı. Kahramanmaraş Ortaokulu'ndan startı verilen yarışmada sporcular Çukuroba, Kanlıdere, Boğazkesen, Demirciler Çarşısı, Kapalı Çarşı, Trabzon Caddesi ve Demokrasi Meydanı güzergahlarında ellerindeki haritayla belirli noktalara bırakılmış hedefleri sırasıyla bulup bitiş çizgisine en kısa amanda ulaşmak için birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye girdi.

YARIŞMACIYI HIRSIZ ZANNEDİP POLİSİ ARADI

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışlarda rahatsızlanan sporcular da oldu. Sporculara sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yarışmada ilginç olaylar da meydana geldi. Bir sporcu, elindeki haritayla hedefle ulaşmak için yolunu bulmaya çalışırken bir evin bahçesine girdi. Ev sahibi, sporcuyu 'hırsız' diye yakalayarak polisi aradı. Polisin olay yerine gelmesiyle gerçek ortaya çıkınca sporcu, yarışa kaldığı yerden devam etti.

AKYÜZ: KAHRAMANMARAŞ'I ULUSLARARASI YARIŞLAR BOYUTUNA TAŞIMAYILIZ

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, yarışların halkın çok dikkatini çektiğini ve bundan dolayı da memnun olduklarını söyledi. Özellikle Kapıçam bölgesindeki ormanın sporcular tarafından oryantiringde koşulur orman anlamında, harita çeşitliği anlamında çok tercih ettiklerini ve çok farklı bulduklarını belirterek, "Bu şekilde olumlu olarak eleştirilerini dile getirdiler. Burada tarihi türbelerin, müzelerin, camilerin, tarihi meydanın olduğu bir sokakta kalenin dibinde, kalenin dibinde, kalenin de içinde olduğu bir yarışma alanında, biraz da farkındalık yaratmak için şehir merkezindeki yarışmaları organize ediyoruz. Şu an son derece de ilgi çok fazla. Bir taraftan sporcular geliyor, diğer taraftan yerel halk 'Nedir?' diye sürekli soruyor. Evlerin arasında olduğu için evine hırsız girdiğini düşünenler de var. Ama şunu söyleyeyim sporcular mutlu. organizasyonu yapanlar mutlu, esnaf çok mutlu, federasyon da çok mutlu. Peki başka ne yapılabilir? Artık bundan sonra uluslararası kamplar ve yarışlar boyutuna taşımalıyız" diye konuştu.

Kervanhan Alpedo Lezzet Grubu'nun sponsoru olduğu şampiyona sonunda dereceye girenlerin madalya ve ödülleri düzenlenen törenle verildi.