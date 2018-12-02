Kahramanmaraş’ta bilek güreşi turnuvası

Kahramanmaraş’ta Lider Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü tarafından liseler arası genç erkekler bilek güreşi turnuvası düzenlendi.

Osman Sayın Spor Salonu’nda bu yılı 6’ıncısı yapılan turnuvaya 35 liseden 150 sporcu katıldı.

Kıyasıya geçen turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kulüp başkanı Ahmet Özkul, “Bu organizasyonun amacı gençlere bilek güreşini tanıtmak, sevdirmek, yetenekli olanları tespit ederek spor dünyasına kazandırmaktır. Bu alandaki lisanslı sporcu sayısını artırmak ve başarılı olanları ödüllendirerek gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutup, milli ve manevi değerlerin farkında olmalarını sağlamaktır. Güzel ahlak sahibi, aynı zamanda başarılı bir gençliğin yetişmesine katkıda bulunmaktır. Bu spor artık okul sporları kapsamına alınarak turnuvalar okullar arası yapılacak. Kahramanmaraş’ta milli ve kahraman sporcular yetiştirmek istiyoruz” dedi.

Turnuvada dereceye giren sporcular şunlar:

50 kilogram: Ahmet Eren Korkmaz,

55 kilogram: Süleyman Gürlek,

60 kilogram Detay Mylvaganem,

65 kilogram: Salih Yaznur,

70 kilogram: Arif Yıldız,

75 kilogram: Fuat Okuç,

80 kilogram: Ahmet Yıldız,

80 ve üzeri: Ahmet Hamza Bayır.

Yarışmalarda takım olarak dereceye giren okullar ise, Kahramanmaraş Spor Lisesi, Geben Şehir Ramazan Avcı Anadolu Lisesi ve Altunşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak sıralandı.

İHA