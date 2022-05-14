Kahramanmaraşspor ile ilgili son günlerde çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraşspor Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan ve Elbistanspor Başkanı Sıtkı Çay Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ ü makamımda ziyaret ederek Kahramanmaraşspor forması hediye etmişti.

Kahramanmaraş kulisi bilgilerine göre; Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün makam ziyareti sırasında takımların birleştirilmesi konuşulurken Kahramanmaraşspor'un tamamen Elbistan'a taşınması için çok ciddi girişimler başlatıldığı ve yakın zamanda kulüp başkanlarından resmî açıklama yapılacağı gelen bilgiler arasında.