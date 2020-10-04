Kahramanmaraşspor - Hekimoğlu Trabzon maç sonucu: 0-0

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'un 3’üncü haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Hekimoğlu Trabzon ile 0-0 berabere kaldı.
Kahramanmaraşspor futbolcuları maça, formalarının üzerine giydikleri "Sahipsiz Takım" yazılı siyah tişört ile çıktı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan maçı izlemek isteyen bir grup Kahramanmaraşspor taraftarı, apartmanın çatısına çıkarak takımını destekledi.
STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Mutlu Çiğdem, Sabri Öğe
KAHRAMANMARAŞSPOR: Murat, Mert (Dk.85 Eren Taşkın), Erdi, Hüseyin, Osman, Halil, Recep (Dk.62 Talha), Emin, Erdem (Dk.85 Gökhan), Kadir, Eren Nergiz (Dk.72 İbrahim)
HEKİMOĞLU TRABZON: Abdulaziz, Uğur Arslan, Sezer (Dk.56 Mustafa), İsmail (Dk.69 Musa), Mehmet, Burhan, Bahadır Taşdelen (Dk.56 Samet), Can (Dk.59 Batuhan), Yasin, Bahadır Erol, Oğuz (Dk.56 Serkan)
SARI KARTLAR: Emin, Kadir (Kahramanmaraşspor), Serkan (Hekimoğlu Trabzon)