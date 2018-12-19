Kahramanmaraşspor - Aytemiz Alanyaspor: 2-1
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş maçında Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. İlk maçı kendi sahasında 7-2 kazanan Aytemiz Alanyapor, bu skorla kupada adını bir üst tura yazdırdı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş maçında Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. İlk maçı kendi sahasında 7-2 kazanan Aytemiz Alanyapor, bu skorla kupada adını bir üst tura yazdırdı.
61'nci dakikada Kahramanmaraşspor'dan Burak Can Kunt, serbest vuruştan ceza sahasına ortalanan topu kaleye göndererek maçın ilk golünü attı: 1-0
79'uncu dakikada Aytemiz Alanyaspor'dan Bobo, ceza sahasındaki karambolde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
89'uncu dakikada Kahramanmaraşspor'dan Lider'in ceza sahasına ortaladığı topu kafayla kaleye gönderen İbrahim, maçın skorunu belirledi: 2-1
Karşılaşma, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Hakan Ceylan, Utku Tunavelioğlu, Kemal Elmas
KAHRAMANMARAŞSPOR: Emrah - Safa Al, Burak Can Kunt, Hurşit(Dk.90 Ebubekir Berke), İbrahim, Yusuf Emre, Burak Şamil Bolat, Lider, İsa, Mehmet Fırat(Dk.68 Süleyman), Civar(Dk.81 Emin)
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar - Isaac Sackey (Dk.46 Taha), Merih, Ceyhun, Ioannis Maniatis(Dk.69 Lucas Martin Villafanez), Bobo, Kaan, Mayele Fabrice Nskala, Welinton, Cenk Ahmet
GOLLER: Dk.61 Burak Can Kunt, Dk.89 İbrahim (Kahramanmaraşspor) - Dk.79 Deyvison Rogerio Da Silva (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Mehmet Fırat (Kahramanmaraşspor) - Ioannis Maniatis (Aytemiz Alanyaspor)
Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA)