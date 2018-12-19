Kahramanmaraşspor - Aytemiz Alanyaspor: 2-1

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş maçında Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. İlk maçı kendi sahasında 7-2 kazanan Aytemiz Alanyapor, bu skorla kupada adını bir üst tura yazdırdı.

61'nci dakikada Kahramanmaraşspor'dan Burak Can Kunt, serbest vuruştan ceza sahasına ortalanan topu kaleye göndererek maçın ilk golünü attı: 1-0

79'uncu dakikada Aytemiz Alanyaspor'dan Bobo, ceza sahasındaki karambolde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

89'uncu dakikada Kahramanmaraşspor'dan Lider'in ceza sahasına ortaladığı topu kafayla kaleye gönderen İbrahim, maçın skorunu belirledi: 2-1

Karşılaşma, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Hakan Ceylan, Utku Tunavelioğlu, Kemal Elmas

KAHRAMANMARAŞSPOR: Emrah - Safa Al, Burak Can Kunt, Hurşit(Dk.90 Ebubekir Berke), İbrahim, Yusuf Emre, Burak Şamil Bolat, Lider, İsa, Mehmet Fırat(Dk.68 Süleyman), Civar(Dk.81 Emin)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar - Isaac Sackey (Dk.46 Taha), Merih, Ceyhun, Ioannis Maniatis(Dk.69 Lucas Martin Villafanez), Bobo, Kaan, Mayele Fabrice Nskala, Welinton, Cenk Ahmet

GOLLER: Dk.61 Burak Can Kunt, Dk.89 İbrahim (Kahramanmaraşspor) - Dk.79 Deyvison Rogerio Da Silva (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Mehmet Fırat (Kahramanmaraşspor) - Ioannis Maniatis (Aytemiz Alanyaspor)

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA)