Kahraman Vitor Hugo!

Bordo-Mavililer’in defanstaki lideri Vitor Hugo, hücumda da fark yaratıyor. 14. haftadaki 1-0’lık Hatayspor deplasmanında galibiyet golünü kaydeden Brezilyalı stoper, Beşiktaş maçında da en kritik zamanda sahneye çıktı. Nwakaeme’nin getirdiği topta 63. dakikada çok temiz bir vuruşla ağları havalandıran Hugo, Trabzonspor’u galibiyete taşıdı. İlk yarıda kafasına aldığı darbe sonrası kaşı açılan ve maçı bandajla tamamlayan Vitor Hugo, golün ardından dizlerinin üstüne çöküp sevincini gösterdi. Karşılaşma sonrası konuşan solak stoper, “Golden sonra tanrıya şükrettim. Neredeyse bir gözüm görüyordu. Bandaj vardı. Üstelik zayıf ayağımla (sağ) gol attım. Bunun için çok mutlu oldum” dedi.

‘Savaşçı ruh gösterdik’

Vitor Hugo şöyle devam etti: “Takım olarak gerçekten çok sevinçliyiz. Herkes maç boyunca savaştı. İnanılmaz mücadele ettik. Bu savaşçı ruhu artık her maç gösteriyoruz. Takımdaki tüm oyuncular elinden geleni veriyor. Soyunma odasında da oldukça mutluyduk”