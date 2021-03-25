Avrupa Şampiyonu, Dünya ikincisi apoletini taşıyan Ampute Milli Takımımız yeni başarılar için çalışmalarını Antalya'da aralıksız sürdürüyor. Ay-Yıldızlılar, pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen Avrupa Şampiyonası öncesinde 3. etap çalışmaları için 15 Mart'ta Serik İlçesi'ndeki Regnum Carya Otel'de kampa girdi. 10-19 Eylül tarihleri arasında Polonya'nın Krakow kentinde yapılacak turnuva için sıkı bir şekilde çalışan Ampute Milli Takımımız, teknik direktör Osman Çakmak yönetiminde 20 futbolcu ve 5 kişilik teknik ekipten oluşan kafileyle hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Milliler'in kampı 27 Mart Cumartesi sona erecek.

Teknik ekipten bilgi aldı

İkinci Avrupa Şampiyonluğu'na odaklanan Ay-Yıldızlılar'ın dün özel bir konuğu vardı. TFF eski başkanı ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Ampute Milli Takım kampını ziyaret etti. Günün anısına Ampute Milli Takım kafilesi ile hatıra fotoğrafı çektiren Demirören, kamp ve takımla ilgili olarak teknik heyetle sohbet etti. Oyuncularla da görüşüp moral veren Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Milliler'e başarı dileğinde bulundu.



