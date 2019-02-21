Kağıtsporlu tekvandoculardan 2 madalya

Kağıtspor’un tekvandocuları Milli Takım adına katıldıkları 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’ndan 2 madalya ile döndüler.

21 Şubat 2019, Perşembe 10:16
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Kağıtsporlu tekvandoculardan 2 madalya

Antalya’da 51 ülkeden 1615 sporcunun katılımıyla düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvasın’da Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un 8 tekvandocusu ter döktü. Mavi beyazlılar turnuvada bir gümüş ve bir bronz kazandı. Milli Takımı temsilen katılan Kağıtsporlu 8 sporcu, 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’nda mücadele etti. Zorlu turnuvada Dilan Yılmaz 51 Kilogram yıldızlar kategorisinde bronz madalya kazanırken, 68+ kilogram gençler kategorisinde mücadele eden Zülal Altın ise gümüş madalya kazandı.

 Öte yandan, Türk tekvandocular müsabakalarda 87 madalya elde etti. Milli sporcular, büyükler kategorisinde 1’i altın, 2’si gümüş ve 5’i bronz olmaz üzere 8, gençler kategorisinde 7’si altın, 13’ü gümüş ve 18’i bronz olmak üzere 38, yıldızlar kategorisinde ise 11’i altın, 12’si gümüş ve 18’i bronz olmak üzere 41 madalya kazandı.


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