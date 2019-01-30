Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı tekvandocuları başarılarına bir yenisi daha kattı. Mavi beyazlı sporcular Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi’nde 72 ilden 2 bin 568 sporcunun katılımıyla düzenlenen Taekwondo Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda iki bronz madalya kazanmasını bildi.

Konya’da gerçekleşen Türkiye Büyükler Taekwondo Şampiyonası’nda Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı sporcularından 53 kiloda Esra Gül ve 68 kiloda Mehmet Kaan Şenkuru bronz madalya kazanarak şampiyonayı tamamladılar.

Türkiye Büyükler Taekwondo Şampiyonası’nda Büyükşehir Kağıtsporlu sporculardan gençler kategorisinde Emin Çiftçi, Melek Okcan, Cansu İskender, Zülal Altın ve Büyükler kategorisinde Esra Gül ve Mehmet Kaan Şenkuru da sıralamaya girmeyi başardı. Başarılı sporcular aldıkları dereceler ile 13-17 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan Uluslararası 6. Türkiye Açık Turnuvasında Milli takım adına Kağıtsporu ve ülkemizi temsilen tatamide mücadele edecekler.

İHA