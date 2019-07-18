Genç yaşına rağmen yakaladığı başarılarla dikkatleri üzerine çeken genç teknik adam Oğuz Tacir tüm tekliflere rağmen geçen sezonda çalıştırdığı Kağıthanespor ile yeniden anlaştı.

Başarılı teknik adam daha önce Yahya Kemal İdman Yurdu, Alibeyköy, Mecidiyeköy, GöktürkSaray, Ozanköy(KKTC 1.Lig) ve Kağıthane Sporda görev almıştı. Ayrıca bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray futbol okulları sorumluluğu da yapan Tacir, antrenörlük kariyerinde çalıştığı tüm kulüplerde altyapı ve A takım seviyelerinde şampiyonluklar yaşadı.

"MUTLU ve GURURLUYUM"

Kağıthanespor ile sözleşme yenileyen Tacir, "Çok mutlu ve gururluyum, Kağıthane 500 binden fazla nüfusu olan Türkiye’nin birçok ilinden daha büyük bir ilçe, amatör kümede her takıma nasip olmayacak bir taraftar topluluğumuz var, iç saha maçlarımızı en az 2-3 bin kişiye oynuyoruz, Kağıthanespor'da görev almak benim için bir onurdur" dedi.

Sözlerine devam eden Tacir "Takımı başarıya ulaştırmak için çok çalışacağız, genç oyuncu ağırlıklı, istekli, asla pes etmeyen bir takım yaratacağız. Bana güvenen, beni bu göreve layık gören tüm yöneticilerimize ve başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.