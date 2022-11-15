Kağıthane’de amatör spora sunulan nakdi destek 2 milyona ulaştı

İSTANBUL, (DHA)- Kâğıthane Belediyesi'nin amatör spor kulüplerine sunduğu nakdi destek son üç yılda 2 milyon TL'ye ulaştı.

Çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durarak spora yönelmesini hedefleyen Kâğıthane Belediyesi; bu amaçla ilçedeki spor kulüplerine ayni ve nakdi destekler sunuyor. Belediye tarafından amatör spor kulüplerine sunulan nakdi destek miktarı son üç yılda 2 milyon TL'ye ulaştı. Kulüpler Birliği Başkanı Muharrem Özen, kulüp başkanları ve yönetimleri ile Nurtepe Sosyal Tesisi'nde bir araya gelen Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yeni destek paketini açıkladı. Başkan Öztekin kulüplere 290 bin TL'lik nakdi destek sağlayacaklarını duyurdu. Desteklerden 27 spor kulübü faydalanacak.

“KÂĞITHANE’NİN SPORLA ANILMASI BİZİ GURURLANDIRIYOR”

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin programda yaptığı konuşmada, ''Kulüplerimizin yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki müsabakalarda aldıkları derecelerinden dolayı başarılarını ödüllendiriyoruz. Göreve geldiğimiz 2019 yılından bugüne toplam 2 milyon liralık destekte bulunduk. Yanı sıra kulüplerimize deplasmanda ulaşım desteği, antrenmanları için tesis desteği veriyoruz. Spora olan destek ve yatırımlarımızın madalya ve şampiyonluklar olarak geri dönmesi, Kâğıthane’nin sporla anılması bizi ayrıca gururlandırıyor” dedi.