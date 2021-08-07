İSTANBUL, (DHA) - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Kağıthane Belediyespor sporcuları milli karateciler Ali Sofuoğlu ve Merce Çoban bronz madalya kazanarak Kağıthane'nin ve Türkiye'nin gururu oldular. Bir diğer Kağıthane Belediyespor sporcusu milli karateci Dilara Bozan da Tokyo 2020 Kata'da 5’inci olarak büyük bir başarıya imza attı.

TÜRKİYE'NİN HEM İLK HEM DE 100. MADALYASINI KAZANDILAR

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kata kategorisinde milli karateci Ali Sofuoğlu ile karate kumite kadınlar 61 kiloda Merve Çoban bronz madalya elde etti. Sofuoğlu, Türkiye'ye olimpiyatlardaki 100. madalyasını kazandırırken; Merve Çoban, karate branşında madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu oldu.

Tokyo 2020'de karatede madalya sayısı 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 3'e çıkarken madalyaların 2'si Kağıthane Belediyesporlu milli karatecilerden geldi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, bu gurur Kağıthane’nin, bu başarı Türkiye’nin sözleriyle mutluluğunu dile getirirken, ''Sporcularımızı tebrik ediyorum. Müsabakalara gece gündüz demeden yoğun gayretle hazırlandılar ve başardılar. Biz de Kağıthane Belediyesi olarak bu süreçte her zaman yanlarında olduk. Sporcuhane projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde, şehrimizin ve ülkemizin adını madalyalarla duyurmaktan oldukça mutluyuz, gururluyuz. Tüm sporcularımıza başarılar dilerim'' şeklinde konuştu.