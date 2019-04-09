Kagawa’yla 12 dakika

Japon oyuncu Shinji Kagawa ise yedek soyundu. Teknik direktör Şenol Güneş, bu oyuncuların yerine Nicholas Isimat-Mirin, Caner Erkin ve Jeremain Lens’i ilk 11’de görevlendirdi. Kagawa, 78. dakikada oyuna girip 12 dakika sahada kaldı.

'Efsane sponsor'la özel sergi

Beşiktaş Kulübü, ‘Efsane sponsor’ olarak adlandırdığı Beko’ya özel bir sergiyi Beşiktaş Müzesi’nde hayata geçirdi. Vodafone Park’ta bulunan Beşiktaş Müzesi’ndeki serginin açılışına Başkan Fikret Orman, yönetici Hüseyin Yücel, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, “Beko markası tüm taraftarların gönlünde çok özel bir yere sahip olmayı başardı. 2014 yılında Beko ile yeniden imzaladığımız sponsorluk anlaşmasıyla bu güçlü bağı tekrar formamıza taşıdık” diye konuştu.