Beşiktaş'ın pazarlama ve yeni projelerden sorumlu yöneticisi Hüseyin Yücel, sezon sonuna kadar kiraladıkları Shinji Kagawa konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Yücel, "Sözleşmesinde opsiyon var mı yok mu konusu, bu kadar başarılı, hızlı bir transferi farklı boyuta çekmek isteyenler tarafından çok konuşuldu. Şöyle ki, Kagawa'nın opsiyonu var. Öncelikle bizim taraftarımızla var. Daha sonra bizim yönetimimizle var. Taraftarımız Kagawa'ya sahip çıkarsa, burayı yuvası gibi hissettirirse, akabinde biz de yönetim olarak ödemelerini düzenli yaparsak Dortmund'un Kagawa'yı bırakmama gibi bir şansı yok" dedi.

MUAZZAM BİR PROJE OLACAK

Hüseyin Yücel şöyle devam etti: "Sportif başarının yanında, başkanın 3-4 sene önce start verdiği Beşiktaş'ın yurt dışına açılımı, özellikle de Ortadoğu, Japonya ve Çin gibi bölgelerdeki açılımıyla ilgili çok muazzam bir proje olacak. Bununla ilgili pazarlama departmanı bugünden start verdi. Şu an Japon firmalar bizi aramaya başladı. O nedenle Kagawa'nın transferiyle ve bonservisiyle ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığı takdirde, bırakın Beşiktaş yönetiminin bonservis ödemesini, bununla alakalı çok fazla sponsorluk da çıkacaktır, Beşiktaş bu transferden para bile kazanır."

HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAK

Önümüzdeki sezonun yapılanması ile ilgili bilgi veren Yücel, "Biraz daha silkelenip, biraz daha ayaklarımızı yere basan bütçe üzerinden kurgulayacağız takımı. Herkes elini taşın altına sokacak. Sadece Hüseyin Yücel olarak söylemiyorum; tüm yönetim kurulu üyelerimiz, başta başkan olmak üzere elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

(Sabah)