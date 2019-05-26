Kagawa’nın Beşiktaş serüveni bitti

Beşiktaş’ın sezon ortasında Borussia Dortmund’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, Kasımpaşa maçında son kez siyah-beyazlı formayı giydi. Japon basını, 80. dakikada alkışlar arasında tribünleri selamlayarak oyundan çıkan yıldız futbolcunun, taraftara veda ettiğini, bundan böyle başka takımda yola devam edeceğini belirterek “Nagatomo gelecek sezon Beşiktaş’ta kalmayacak” ifadesi kullanıldı.

Orman transfer sinyali vermişti

Borusssia Dortmund ile 2020 Haziran’ına kadar sözleşmesi bulunan Kagawa için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, daha önce transfer sinyali vermişti. Orman “Kagawa beklentilerimizi karşılıyor, kendisinden çok memnunuz. Sezon sonu bonservisini almak, kendisiyle birkaç yıllık anlaşma yapmak istiyoruz” demişti. Japonlar futbolcu ile ilgili haberinde ayrıca Kagawa transferinin ekonomik nedenlerden zora girdiğini satırlarına taşıdılar.

Yeniden bir çıkış yakaladı

Siyah-beyazlı takımda Süper Lig’de 14 maça çıkan Shinji Kagawa, bu karşılaşmalarda 4 gol atarken, 2 de asiste imzasını attı. Dortmund’da sezonun ilk yarısındaki düşüşünün ardından Türkiye’de yeniden yükselişe geçen Japon futbolcu, futbol hayatında yeniden bir çıkış yakaladı.

“İstanbul’daki günlerim çok kıymetliydi”

Deneyimli futbolcu Beşiktaş’ta geçirdiği dönemiyle ilgili, Japon gazetecilere kısa bir değerlendirme yaptı. Son derece iyi bir dönem geçirdiğini dile getiren Kagawa “İstanbul’da geçirdiğim günler sadece futbolcu olarak değil; insani açıdan da benim için çok kıymetli ve değerliydi” ifadelerini kullandı. (Skorer)