Kagawa'dan Beşiktaş'a veda!

Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesi sona eren Japon futbolcu Shinji Kagawa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla taraftara veda etti.

26 Mayıs 2019, Pazar 18:40 Son Güncelleme:
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Kagawa'dan Beşiktaş'a veda!

Beşiktaş'ta devre arasında Borussia Dortmund'dan kiralanan Shinji Kagawa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Siyah-Beyazlı kulübe ve taraftara veda etti.

''Sevgili Beşiktaşlı taraftarlar, desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hedefe ulaşamamamız ve istediğim ölçüde takıma katkı sağlayamamanın pişmanlığını yaşıyorum. Türkiye'de her zaman güzel hatıralarım olacak. Kendimi yeni sezondaki rekabete hazırlayacağım. Anlayışınız ve sonsuz desteğiniz için minnettarım.''

Beşiktaş'ta 14 lig maçında görev alan 30 yaşındaki futbolcu 4 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

https://www.instagram.com/p/Bx7jaRch13s/?utm_source=ig_web_copy_link
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