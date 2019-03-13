Beşiktaş'a geldikten sonra gösterdiği performansla kısa sürede taraftarın gönlünü kazanan Shinji Kagawa, Beşiktaş camiasını mutlu edecek açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiraladığı Shinji Kagawa kalmaya gönüllü. Japon yıldız, ülkesinden bir internet sitesine, “Daha önce görmediğim bir seyirci etkisi altında maçlara çıkıyoruz. Beşiktaş taraftarı gerçekten de olağanüstü. Sezon sonundaki görüşmeler neler getirir bilinmez ama ben Beşiktaş’ta kalmayı tercih ederim” açıklaması yaptı.