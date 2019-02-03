Antalyaspor maçına 82. dakikada giren Beşiktaş'ın yeni yıldızı Kagawa, dört dakikada iki gole imza atarak takımının galip gelmesinde öne çıktı.

Yıldız futbolcunun oyuna girdikten sadece 17 saniye sonra gol atması ise uzun yıllar kırılamayacak bir rekor oldu.

Önce ceza sahası dışından şık bir vuruşla kaleci Boffin'i alt eden Kagawa, daha sonra ise serbest vuruştan topu filelere yolladı ve takımının altıncı golünü kaydetti.

Beşiktaş'a transfer olmadan önce Borussia Dortmund forması altında ligde sadece 2 maça çıkan, gol ve asist yapamayan Kagawa, Türkiye kariyerine 2 gol ile başlamış oldu.