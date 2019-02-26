Derbinin ilk yarısına damga vuran isim Beşiktaş’ın maestrosu Kagawa’dan başkası değildi. Japon yıldız, fiziksel açıdan hazır olmamasına rağmen ilk 45 dakikada müthiş bir performans ortaya koydu. Atakları başlatan, rakibini eksilten, arkadaşlarını pozisyona sokan ve asistini de yapan 29 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda ise dakikalar ilerledikçe düşüşe geçti. 85. dakikada oyundan çıkan Kagawa, takımla aynı kondisyon seviyesine geldiğinde neler yapabileceğini göstermiş oldu.