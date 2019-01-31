Almanya Bundesliga ekiplerinden Hannover'ın genel menajeri Horst Heldt, Beşiktaş'ın İstanbul'a getirttiği Japon oyuncu Kagawa hakkında flaş bir açıklama yapmıştı.

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Heldt yaptığı açıklamada, " "Kagawa transferi için Dortmund ile her konuda anlaştık. Ancak oyuncunun Beşiktaş'a gitme ihtimali de var. Şu anda her şey oyuncuya bağlı." ifadelerine yer vermişti.

Bu açıklama kulübün sosyal medyasından da paylaşıldı.

Almanya'da transfer dönemi kapandı!

Japon yıldız Kagawa ise Beşiktaş ile anlaşmış ve İstanbul!a gelmişti. Hannover'in bu açıklamasında sonra Siyah-Beyazlı taraftarlar paniğe kapılsa da saat 20:00 itibari ile rahatladı. Çünkü Almanya'da ara transfer dönemi resmi olarak sona erdi ve Kagawa'nın Hannover'e transferi imkansızlaştı. Artık Beşiktaş’ın Japon yıldız Kagawa'yı açıklaması bekleniyor.