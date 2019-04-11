Beşiktaş Yönetimi'nin Kagawa'yı takımda tutmayacağı öğrenildi.

Japon futbolcunun bugüne kadar olan performansından memnun kalmayan yönetimin Kagawa için Dortmund'la her hangi bir görüşme yapmayı düşünmediği öne sürüldü.

Kaynak: Takvim