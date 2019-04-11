Kagawa'da geri adım!

Beşiktaş Yönetimi, Borussia Dortmund'dan kiraladıkları Japon futbolcu Shinki Kagawa için adım atmayacak.

11 Nisan 2019, Perşembe 08:10
- A +
Kagawa'da geri adım!

Beşiktaş Yönetimi'nin Kagawa'yı takımda tutmayacağı öğrenildi.

Japon futbolcunun bugüne kadar olan performansından memnun kalmayan yönetimin Kagawa için Dortmund'la her hangi bir görüşme yapmayı düşünmediği öne sürüldü.

Kaynak: Takvim

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.