Beşiktaş Yönetimi ara transfer döneminde 6 aylığına Borussia Dortmund’dan kiraladığı Shinji Kagawa ile yola devam etmenin hesaplarını yapıyor. Ancak siyah-beyazlılar, Japonya’dan sponsor desteği gelmesi koşuluyla Kagawa’yı bonservisiyle birlikte kadrosuna katmayı planlıyor.

Kartal, Borussia Dortmund ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 30 yaşındaki Kagawa’nın bonservisini bedelsiz alabileceğini düşünüyor. Japon yıldızın takımda kalmaya sıcak bakması da Beşiktaş’ın elini güçlendiriyor. Ancak Kagawa geçmişte sağ ayak bileğinden iki kez ciddi sakatlık geçirmesi nedeniyle uzun süredir düzenli oynama şansı bulamıyor. Siyah-beyazlılar da riskli bir transfer olması sebebiyle oyuncuya yatırım yapma konusunda adımlarını dikkatli atıyor. Buna göre siyah-beyazlılar, Japonya’dan ciddi bir sponsor desteği bulunması halinde Kagawa’yı bonservisiyle birlikte renklerine bağlayacak. Aksi halde ise Japon oyuncuyla sezon sonunda büyük ihtimalle yollar ayrılacak.

Bu arada birçok yöneticinin Kagawa’nın kalmasını istediği öğrenildi. Siyah-beyazlıların, “Kagawa ilk 11’de düzenli oynama şansı bulamaması halinde bile ikinci yarılarda oyuna girerek en az 4-5 maçı tek başına alır. Yeni hocamız da uygun görürse kalmasında büyük yarar var” yorumunu yaptıkları ifade edildi.

(Milliyet)