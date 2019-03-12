Atiker Konyaspor karşısında alınan son dakika galibiyetiyle rahatlayan Beşiktaş’ta yeni transferler parlamaya devam ediyor. Shinji Kagawa ile Burak Yılmaz, hem gollerini atmaya hem de takıma puan kazandırmayı sürdürdü.

Süper Lig’de 5 maçta 3 gol atan Kagawa, ciddi anlamda katkı verdi. İlk maçında Antalyaspor’a karşı 9 dakikada 2 gol atan Japon yıldız, son olarak Atiker Konyaspor karşısında uzatmalarda hayat verici golü attı. 6 puanın kazanılmasına direkt katkı veren tecrübeli yıldız, devre arasında yapılan transferler içinde de en faydalısı oldu.

Benzer şekilde 12 yıl sonra Beşiktaş’a dönen Burak Yılmaz da golleriyle hayat verdi. Siyah-beyazlı formayla ligin ikinci yarısında 7 maça çıkan Burak, rakip filelere 5 gol attı. 2-0 kazanılan Bursaspor maçında 2 gol bulan tecrübeli forvet, 3-3 biten Fenerbahçe derbisinde de duble yaptı. Son olarak 3-2 kazanılan Atiker Konyaspor maçında 1 gol 1 asistle yıldızlaşan 33 yaşındaki oyuncu, 7 puana direkt etki etti.

Süper Lig’de 8 gol atan Kagawa ve Burak ikilisi 10 puan kazandırdı. Beşiktaş’ın ikinci yarıda elde ettiği 18 puanın 10’u bu ikiliden geldi. (Skorer)



