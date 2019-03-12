Kagawa ve Burak Yılmaz'dan 10 puan

Kartal’ın devre arasında kadrosuna kattığı Kagawa ve Burak Yılmaz 8 gole imza attı. Siyah-beyazlılar bu ikilinin gol bulduğu maçlardan 10 puan çıkardı.

12 Mart 2019, Salı 08:37
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Kagawa ve Burak Yılmaz'dan 10 puan

Atiker Konyaspor karşısında alınan son dakika galibiyetiyle rahatlayan Beşiktaş’ta yeni transferler parlamaya devam ediyor. Shinji Kagawa ile Burak Yılmaz, hem gollerini atmaya hem de takıma puan kazandırmayı sürdürdü. 

 Süper Lig’de 5 maçta 3 gol atan Kagawa, ciddi anlamda katkı verdi. İlk maçında Antalyaspor’a karşı 9 dakikada 2 gol atan Japon yıldız, son olarak Atiker Konyaspor karşısında uzatmalarda hayat verici golü attı. 6 puanın kazanılmasına direkt katkı veren tecrübeli yıldız, devre arasında yapılan transferler içinde de en faydalısı oldu. 

Benzer şekilde 12 yıl sonra Beşiktaş’a dönen Burak Yılmaz da golleriyle hayat verdi. Siyah-beyazlı formayla ligin ikinci yarısında 7 maça çıkan Burak, rakip filelere 5 gol attı. 2-0 kazanılan Bursaspor maçında 2 gol bulan tecrübeli forvet, 3-3 biten Fenerbahçe derbisinde de duble yaptı. Son olarak 3-2 kazanılan Atiker Konyaspor maçında 1 gol 1 asistle yıldızlaşan 33 yaşındaki oyuncu, 7 puana direkt etki etti.

 Süper Lig’de 8 gol atan Kagawa ve Burak ikilisi 10 puan kazandırdı. Beşiktaş’ın ikinci yarıda elde ettiği 18 puanın 10’u bu ikiliden geldi. (Skorer)


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