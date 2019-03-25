Kagawa sözleşme imzalamaya hazır

Kara Kartal’da çıktığı 6 lig maçında 3 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan Shinji Kagawa, Beşiktaş’la yeni sezonda yola devam etmeye sıcak bakıyor.

30 yaşındaki futbolcunun, 2020 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Borussia Dortmund’ta fazla forma şansı bulamaması sebebiyle geri dönüşü düşünmediği ve kulüplerin anlaşması halinde Siyah-Beyazlılar’la yola devam etmeye istekli olduğu öğrenildi.

Yarım dönem için Beşiktaş’tan 1 milyon Euro’yu peşin olarak alan Kagawa’nın, taraftarın büyük sevgisine ek olarak ekonomik olarak bir problem yaşamamasından dolayı da Kara Kartal’la uzun süreli bir kontrata imza atmaya istekli olduğu belirtildi.